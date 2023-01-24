В Генштабе РФ признали, что в Украине получили самый мощный отпор

В военном руководстве оккупантов заявили, что такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала.

Генштаб России признал, что поставлен в условия, с которыми не сталкивался в истории современной России. Об этом заявил глава генштаба российской армии и командующий объединенной оккупационной группировки войск в Украине Валерий Герасимов, передает в понедельник, 23 января, российское РБК.

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал Герасимов.

По его словам, генштаб во взаимодействии с субъектами РФ во время частичной мобилизации привлек в армию 300 тыс. граждан.

Начальник генштаба также отметил, что современная Россия не знала "такого уровня и интенсивности военных действий", поскольку ей сегодня "противодействует практически весь коллективный Запад".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 121 480 человек.

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