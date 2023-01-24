Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard, но нескоро

Концерн Rheinmetall может отправить Украине 139 боевых танков Leopard в течение года, хотя первые 29 машин могли бы быть поставлены весной.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 танков Leopard, если правительство Германии даст разрешение на это. Об этом во вторник, 24 января, сообщает RND со ссылкой на пресс-секретаря концерна.

Он отметил, что концерн готов передать 29 Leopard 2А4, предназначенных для "кругового обмена", в апреле-мае этого года.

На ремонт еще 22 Leopard той же модификации, по словам пресс-секретаря, уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.

Кроме того, Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых Leopard 1. Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.

Ранее в Rheinmetall сообщали, что в течение 2023 года смогут предоставить ВСУ до 15 танков.

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