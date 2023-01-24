СМИ раскрыли некоторые подробности биографии лица, претендующего на владение Демуринским ГОКом

| Автор: Мальцева Ольга

Высший антикоррупционный суд 23 января начнет решающее заседание, по итогам которого должна быть поставлена точка по резонансному делу Министерства юстиции против российского титанового миллиардера Михаила Шелкова. Об этом пишет издание "Аргумент".

По данным СМИ, в разгар российского полномасштабного вторжения в Украину кипрская компания Bolatico Limited купила за €3750 у ведущей российской титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" 75% акций компании Limpieza Limited и стала обладателем 100% корпоративных прав ООО "Демуринский ГОК" (Днепропетровская область). Компанией Bolatico Limited, которой ранее уже принадлежало 25% акций Limpieza Limited, владеет зарегистрированная в Вене (Австрия) гражданка Украины Светлана Ильтьо.

По оценке Минюста, соглашение по приобретению 75% акций компании Limpieza Limited полностью фиктивно и имеет целью скрыть реальных бенефициаров ДемГОКа, которые фактически остались неизменными. Также ведомство обвиняет Bolatico в нарушении режима национальных санкций в отношении Шелкова/"ВСМПО-Ависма"/Limpieza Limited, уже действовавших на момент подписания соглашения купли-продажи акций и несоблюдении требований антимонопольного законодательства относительно получения официального разрешения на заключение соглашения.

В свою очередь Bolatico все отрицает и пытается представить Ильтьо в качестве добросовестного инвестора. Главный аргумент – санкции СНБО не распространяются на кипрскую юрисдикцию, а в отношении самой Ильтьо они не применялись, поэтому ее активы не могут быть взысканы в доход государства.

Пока продолжается суд, журналисты исследовали имеющуюся информацию о владелице и директоре Bolatico Limited и пришли к выводу, что претендентка на владение активами ДемГОКа ранее уже неоднократно оказывалась в поле зрения правоохранителей и была фигурантом ряда резонансных дел о нанесении финансового ущерба украинскому государству. К тому же Ильтьо имеет многолетние связи с гражданами Украины и РФ, имеющими непосредственное отношение к титановому бизнесу и поставкам титанового сырья на предприятия ОПК России.

В целом, по мнению СМИ, Ильтьо никогда не была и не может считаться легальным игроком титанового рынка, но является профессиональным "номиналом" с длительной историей, пестрой биографией и очевидной принадлежностью к пулу компаний экс-топ-менеджеров ОГХК Руслана Журило и Юрия Перцева, по которым до сих пор продолжаются антикоррупционные расследования в Украине. В частности, именно она была среди фигурантов расследования НАБУ, которое выявило преступные схемы по продаже продукции ОГХК ее бывшими менеджерами Журило и Перцевым, которые нанесли государству финансовый ущерб на сумму 300 млн грн. Подробно все связи участников этой преступной схемы были изложены в докладе тогдашнего директора НАБУ Артема Сытника и в материалах суда по уголовному производству №52016000000000005 от 14 января 2016 года.

СМИ утверждают, что Ильтьо является "участницей постоянной международной организованной преступной группы", которая на протяжении многих лет строила и контролировала теневые схемы в титановой отрасли Украины, чем повлекла многомиллионные финансовые убытки, создала угрозы нацбезопасности, привела к потере контроля над стратегическими активами, генерировала коррупцию и доводила до деградации целые предприятия.