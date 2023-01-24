Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК "Юг”

Армия РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель. Общее количество ракетоносителей в море составляет 4 единицы.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия вернула в Черное море подводный ракетоноситель. В настоящее время россияне держат в море 4 ракетоносителя с общим залпом в 28 ракет "Калибр". Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также: Герасимов уволил одного из ключевых генералов России - БР

"Морская погода нам помогает. Море штормит - это сезонно, понятно, но все же враг пытается маневрировать корабельной группировкой. Несмотря на то, что общее количество они сохраняют 11 единиц пока есть в Черном море, тем не менее количество ракетоносителей на сегодняшнее утро увеличилось", - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что войска РФ вернули 1 подводную лодку на дежурство. То есть сейчас в море есть 3 надводных на 1 подводный ракетоноситель. Общий залп оценивается в 28 ракет "Калибров".

Гуменюк напомнила, что пуски с подводных лодок сложно обнаружить для противовоздушной обороны на стартовой позиции, поэтому это дополнительная опасность и стоит быть внимательным и серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие.

Читайте также: Россия может прибегнуть к наступлению в ближайшие месяцы - ISW

Напомним, в Черном море дежурят три ракетоносца РФ. По состоянию на утро, 23 января, в Черном море находятся 11 кораблей, из которых три носителя ракет. Носители могут снарядить 24 ракеты типа Калибр, сообщил спикер ОК Юг.