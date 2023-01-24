Энергетический Рамштайн: Шмыгаль озвучил ключевые приоритеты Украины

Шмыгаль рассказал международным партнерам, что нужно для сохранения энергетической системы Украины.

Во вторник, 24 января, состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета (энергетический Рамштайн). В ходе обсуждений были названы ключевые приоритеты Украины в оборудовании. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"В своем обращении к министрам энергетики стран-партнеров назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании", - отметил он

По словам Шмыгаля, для сохранения энергетической системы Украины важно максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения; восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно; внедрить программы энергоэффективности; усилить трансграничную торговлю электроэнергией.

Премьер также призвал союзников приложить усилия для прекращения зависимости от российского ядерного топлива и услуг.

"Ожидаем по итогам встречи еще больше поддержки для энергосистемы Украины", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль рассказал о финансовом и энергетическом Рамштайнах.

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