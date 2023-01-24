Уничтожили четырех военных РФ: ССО показали работу снайперов по врагу
Силы специальных операций Украины показали кадры отработки снайперов по противнику. Видео опубликовала пресс-служба ССО.
Отмечается, что пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений для наблюдения.
Предварительно было известно, что противник планирует наступление в этом районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе украинских снайперов.
"После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", - говорится в сообщении ССО.
Напомним, снайперы показали работу на Бахмутском направлении.
Ранее сообщалось, что боец Сил специальных операций ВСУ за пять минут уничтожил трех и ранил еще двух российских оккупантов.
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