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Уничтожили четырех военных РФ: ССО показали работу снайперов по врагу

Не смотря на то, что враг был проинформирован о возможной работе украинских снайперов, они ликвидировали четырех оккупантов.
Уничтожили четырех военных РФ: ССО показали работу снайперов по врагу

Силы специальных операций Украины показали кадры отработки снайперов по противнику. Видео опубликовала пресс-служба ССО.

Отмечается, что пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений для наблюдения.

Предварительно было известно, что противник планирует наступление в этом районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе украинских снайперов.

"После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", - говорится в сообщении ССО.

Напомним, снайперы показали работу на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что боец Сил специальных операций ВСУ за пять минут уничтожил трех и ранил еще двух российских оккупантов.

 

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