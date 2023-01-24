Выпустили леопардов. Какие танки получит Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2, а США могут отправить в Украину танки M1 Abrams.

Флешмобы звезд, акции протестов и многочисленные дипломатические переговоры таки сработали. Украина получит танки Leopard 2 и не только их. Как это может изменить ход войны?

Много танков

Представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам неназванного собеседника издания, кроме Польши и Финляндии, танки Украине также готовы передать Испания, Нидерланды и Дания, но и они ждут согласия Германии, без которого коалиция стран не сможет приступить к этому вопросу.

Берлин уговаривали долго, и немцы все-таки согласились. Издание Spiegel утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2. По данным издания, речь идет о предоставлении Украине по меньшей мере одной роты танков Leopard 2A6. По стандартам НАТО речь идет о 14 единицах техники.

Утверждается, что немецкие танки Leopard должны поступить со складов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов, которые имеет немецкая промышленность.

Как отмечает Spiegel, решению Берлина, очевидно, предшествовали интенсивные многодневные консультации с союзниками, особенно США. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.

Известно, что у Германии на вооружении есть 320 танков Leopard 2. Эти танки находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию, и сколько именно из них могут быть готовы для предоставления Киеву, публично не раскрывают.

Что за танк

Танки Leopard 2 были специально разработаны для борьбы с российскими Т-90, которые Москва активно использует в войне против Украины.

По оценкам, в мире насчитывается более двух тысяч Леопардов разных модификаций, и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 300 из них помогут обеспечить поражение России.

Поставки западных боевых танков (в достаточном количестве) по мнению многих экспертов имеют решающее значение для победы Украины - или как минимум для того, чтобы сдержать готовящееся, по всей видимости, масштабное весеннее наступление российских войск.

Не только Леопарды

По сведениям некоторых западных СМИ, руководство Германии настаивает, что Украина может получить немецкую тяжелую наступательную технику, только если ВСУ получат от США танки Абрамс.

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить "значительное количество" танков M1 Abrams в Украину из-за позиции Германии относительно собственных танков Leopard 2 - соответствующее решение может появиться уже на этой неделе, сообщили изданию The Wall Street Journal информированные собеседники.

Передача M1 Abrams может стать частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

Ранее США отказывались передавать свои танки, обосновывая это тем, что управление ими требует значительной подготовки и логистической поддержки, а потому они, мол, не подходят для нынешних условий войны в Украине.

Великобритания уже объявила о передаче ВСУ 14 своих танков Challenger-2.