ОП предложил запретить покупку алкоголя наличными

Сигареты и алкоголь планируется перевести на безналичный расчет, чтобы их можно было покупать лишь картой.

Офис президента (ОП) предлагает запретить покупку сигарет и алкоголя за наличные деньги. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы на брифинге во вторник, 24 января.

По его словам, акцизный налог может стать одним из компенсаторов для будущей налоговой реформы в Украине, котору лоббирует ОП.

"Мы рассматриваем повышение налогообложения вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", - объяснил чиновник.

Вместе с тем, повышение акцизов придется проводить в комплексе с улучшением администрирования налогов.

"Мы планируем два фундаментальных изменения. Первое - это электронный акциз. Не допотопные акцизные марки, которые клеятся на пачки, а уникальный QR-код... Второй концепт мы еще обсуждаем, решение не приняли. Но чтобы эта система заработала, нам нужно перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой", - добавил он.

По словам Шурмы, такой формат де-факто уже удалось опробовать во время топливного кризиса весной 2022 года.

"Все поставщики топлива перевели клиентов на оплаты картами и на оплаты через приложение. Думаю, дискомфорт длился неделю-две. Дальше все адаптировались. Это позволило обелить оборот топлива. Я уверен, что это же произойдет с табаком и алкоголем", - добавил он.

Как известно, Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внедрении е-системы контроля за оборотом табачных и алкогольных изделий.

Кроме того, ранее сообщалось, что Зеленский утвердил возвращение акцизов на топливо.

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