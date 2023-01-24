Экс-глава Киевской ОВА Кулеба назначен замглавы ОП

Президент Зеленский накануне анонсировал кадровые изменения, которые произойдут в министерствах и других структурах.

Экс-главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руоковдителя Офиса президента. Об этом свидетельствует указ президента Украины, опубликованный во вторник, 24 января.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в ходе своего вечернего обращения 23 января анонсировал кадровые изменения в министерствах, структурах центральных и региональных властей, а также в правоохранительной системе.

По его словам, часть из этих кадровых решений уже "есть сегодня, а часть будет завтра". В то же время глава государства не уточнил, о каких именно чиновниках идет речь.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве.

Он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика, имеет степень магистра международной экономики.

С января по июнь 2005 года работал менеджером КП Киев-медиа Киевского областного совета, был помощником народного депутата.

С декабря 2010 года по декабрь 2011 года преподавал в Межрегиональной Академии управления персоналом.

С мая 2014 года по октябрь 2015 года был помощником депутата Киевсовета.

С октября 2016 года по август 2017 года Алексей Кулеба являлся советником гендиректора киевского КП Плесо.

В ноябре 2019 года стал директором департамента благоустройства КГГА.

С 2021 года находился на должности замглавы КГГА Виталия Кличко.

Киевскую область возглавил в феврале 2022 года. В середине марта на эту должность поставили генерала Александра Павлюка.

В мае 2022 года Кулеба снова стал главой Киевской ОВА.

Добавим, что Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Позже появилось информация об увольнениях в Минобороны и Офисе генпрокурора.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet