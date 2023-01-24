Госдеп США анонсировал решение вопроса о танках для Украины

Венди Шерман сообщила, что в ближайшие дни вопрос с поставками западных танков Киеву будет решен.

Вопрос поставок современных танков стран Запада в Украину решат скоро. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает CNN во вторник, 24 января.

Американская чиновница оветила таким образом на вопрос о том, что происходит с возможными поставками танков Leopard или Abrams в Украину.

Она также напомнила, что американский лидер Джозеф Байден подчеркнул ранее, что каждая страна должна сама принять решение о том, какое оружие она готова передать Украине.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов… Это тяжело для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - резюмировала Шерман.

Отметим, что немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Норвегия и Нидерланды планируют дать Украине свои танки Leopard - СМИ

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