Зеленский уволил пятерых глав ОВА

Президент издал указы о снятии с должностей пяти руководителей областных военных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций. В частности, речь идет о глава Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской областей. Об этом свидетельствуют соответствующие указы главы государства обнародванные во вторник, 24 января.

В указе президента №37/2023 отмечается, что Валентина Резниченко уволен с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №38/2023 Александр Старух уволен с должности председателя Запорожской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №39/2023 Дмитрий Живицкий уволен с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №40/2023 Ярослав Янушевич уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Кроме того, указом №41/2023 Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Однако другим указом глава государства назначил его заместителем руководителя Офиса президента. Соответствующий указ №42/2023 опубликован на сайте главы государства.

Как уже сообщалось раньше, Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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