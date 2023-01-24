В Минобороны признали ошибки в контракте по питанию ВСУ - депутат
Министр обороны Алексей Резников выступил перед членами Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики относительно скандала вокруг питания для украинских воинов. В ходе выступления глава Минобороны признал, что в контракте есть несколько ошибок. Об этом заявила член комитета, народный депутат Виктория Сюмар на своей Facebook-странице во вторник, 24 января.
"Министр признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки. Не одна. Речь идет не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и о многих других позициях. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов. Почему появились "ошибки" - должны выяснить в ближайшее время", - отметила народная избранница.
По ее словам, министр ответил, действительно ли он видит вину журналистов в огласке этого контракта и почему прозвучал призыв к СБУ заняться этим делом. В частности, со слов депутата, он заявил в контексте СБУ речь идет сугубо о работниках Минобороны, которые были источниками информации.
Сюмар добавила, что об отсутствии претензий к журналисту министр сам скажет свою позицию.
Член парламентского комитета также добавила, что народные депутаты зарегистрировали закон об обязательном обнародовании закупочных цен на продукты питания Министерством обороны.
Отметим, в СМИ ранее появилась информация, что Минобороны якобы закупает продукты в два-три раза дороже, чем они стоят в магазинах Киева. Руководство военного ведомства вызвали в Раду из-за этой информации.
Глава Миноброны Алексей Резников опроверг эту информацию. По его словам, цель "вброса" – подрыв доверия к Минобороны накануне Рамштайна-8.
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