В Минобороны признали ошибки в контракте по питанию ВСУ - депутат

Алексей Резников сообщил, что в контракте по закупкам продуктов для ВСУ имеются ошибки, заявила Виктория Сюмар.

Министр обороны Алексей Резников выступил перед членами Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики относительно скандала вокруг питания для украинских воинов. В ходе выступления глава Минобороны признал, что в контракте есть несколько ошибок. Об этом заявила член комитета, народный депутат Виктория Сюмар на своей Facebook-странице во вторник, 24 января.

"Министр признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки. Не одна. Речь идет не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и о многих других позициях. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов. Почему появились "ошибки" - должны выяснить в ближайшее время", - отметила народная избранница.

По ее словам, министр ответил, действительно ли он видит вину журналистов в огласке этого контракта и почему прозвучал призыв к СБУ заняться этим делом. В частности, со слов депутата, он заявил в контексте СБУ речь идет сугубо о работниках Минобороны, которые были источниками информации.

Сюмар добавила, что об отсутствии претензий к журналисту министр сам скажет свою позицию.

Член парламентского комитета также добавила, что народные депутаты зарегистрировали закон об обязательном обнародовании закупочных цен на продукты питания Министерством обороны.

Отметим, в СМИ ранее появилась информация, что Минобороны якобы закупает продукты в два-три раза дороже, чем они стоят в магазинах Киева. Руководство военного ведомства вызвали в Раду из-за этой информации.

Глава Миноброны Алексей Резников опроверг эту информацию. По его словам, цель "вброса" – подрыв доверия к Минобороны накануне Рамштайна-8.

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