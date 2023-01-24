Партнеры Украины работают над поставкой F-16 - МИД

Союзники Украины ныне работают над вопросом передачи Киеву истребителей западного образца, отметил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал решение вопроса с поставкой западных истребителей F-16. Об этом свидетельствует его сообщение в Facebook, опубликованное во вторник, 24 января.

В частности, глава МИД привел диалог с одним из своих западных коллег:

"- Теперь F-16?

- Да.

- Беру в работу, друг".

"Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", - объяснил чиновник.

Министр подчеркнул, что "как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться", а также "как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться".

Он также напомнил, слова украинского гимна о том, что недруги украинцев "исчезнут как роса на солнце".

"Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", - подытожил Кулеба.

Как известно, правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, но есть условие.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос предоставления Украине истребителей F-16 разблокирован.

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