Залужный отдал 1 миллион долларов полученного наследства для ВСУ

Валерий Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии. Об этом во вторник, 24 января, пишет The New York Times.

"Что касается пожертвований от частных лиц, то командующий украинской армией генерал Валерий Залужный в этом месяце пожертвовал военным 1 миллион долларов из наследства, которое он получил от американца украинского происхождения Григория Степанца, по словам семьи Степанец", - говорится в сообщении.

Пожертвование подтвердили в пресс-службе военного ведомства, уточнили в NYT.

СМИ сообщают, что Григорий Степанец завещал еще по два миллиона долларов украинским университетам - УКУ и Могилянке, а еще один миллион долларов израильской армии ЦАХАЛ.

Напомним, Залужный вошел в ТОП-политиков, которые вызывают восторг у украинцев.

Ранее народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась в любви главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, добавив, что вышла бы за него замуж.

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