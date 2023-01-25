Спецназ ГУР провел блестящую операцию в районе Новой Каховки

Не смотря на то, что по украинцам начали работать вражеская авиация, бронетехника и ССО, группа успешно вернулась на правый берег Днепра.

Спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ провело ночной рейд в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области и уничтожило передовой пункт управления армии РФ. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Главное управление разведки.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления российских оккупантов.

Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа спецназа разведки смогла переправиться через реку и высадилась на противоположный берег, захваченный врагом, сообщает ГУР.

"Вступив в бой, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт", - рассказывают в разведке.

Сообщается, что враг воспринял высадку ГУР, как попытку прорыва линии обороны. При этом, оккупанты сразу привлекли боевые резервы - подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.

"Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов", - подчеркивают в ГУР.

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По информации ГУР, в ходе боя разведчики уничтожили минимум 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника.

Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра, сообщили в ГУР.

Напомним, Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание, на котором обсудили совместные спецоперации.

Ранее Генштаб России признал, что поставлен в условия, с которыми не сталкивался в истории современной России.

Также по информации ГУР, войска РФ могут возобновить наступление на Купянском направлении.

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