РФ атакует, готовит новое наступление - Зеленский

Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.

Российская Федерация готовится к новой волне агрессии и уже усилила давление на ряде направлений на востоке Украины. Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, противник пітается атаковать в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что Кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.

По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий.

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Франции, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", - отметил глава государства.

Он же призвал партнеров быть более активными, что касается вооружения.

"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше", - сказал глава государства.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал решение вопроса с поставкой западных истребителей F-16.

Отметим, что немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Норвегия и Нидерланды планируют дать Украине свои танки Leopard - СМИ

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