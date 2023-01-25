Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Какая-либо внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться.

Кадровые решения в отношении украинских чиновников продолжаться. Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом, он выразил надежду, что перестановки вов ласти поддержат украинцы.

Глава государства указал, что сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты.

"Я подчеркну это слово - "очередные". Соответствующие шаги будут и в дальнейшем - каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит", - добавил он.

По словам президента, какая-либо внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться.

"Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что своим указом ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. При этом Зеленский добавил, что детали будут позже.

Добавим, что Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Позже появилось информация об увольнениях в Минобороны и Офисе генпрокурора.

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