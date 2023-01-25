В сети сообщают о взрывах в Новой Каховке

На днях россияне почти полсотни раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Очевидцы сообщают о мощных взрывах в Новой Каховке. Соответствующее видео в среду, 25 января, появилось в социальных сетях.

Также взрывы звучат в других временно оккупированных пунктах Херсонской области.

В Раденске и Олешках тоже сильные взрывы, пишут местные жители.

Накануне спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ провело ночной рейд в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области и уничтожило передовой пункт управления армии РФ.

Напомним, украинские военные сорвали попытку высадки вражеской ДРГ на один из островов вблизи Херсона.

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