Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В сети сообщают о взрывах в Новой Каховке

На днях россияне почти полсотни раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
В сети сообщают о взрывах в Новой Каховке

Очевидцы сообщают о мощных взрывах в Новой Каховке. Соответствующее видео в среду, 25 января, появилось в социальных сетях.

 

Также взрывы звучат в других временно оккупированных пунктах Херсонской области.

В Раденске и Олешках тоже сильные взрывы, пишут местные жители.

Накануне спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ провело ночной рейд в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области и уничтожило передовой пункт управления армии РФ. 

Напомним, украинские военные сорвали попытку высадки вражеской ДРГ на один из островов вблизи Херсона. 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK