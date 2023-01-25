Россия ударила по Сумщине более 200 раз

Российские военные ежедневно обстреливают приграничные регионы, разрушая жилые дома, инфраструктуру.

В течении суток российские оккупанты обстреляли восемь приграничных общин Сумской области. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Сумская областная военная администрация в Facebook.

В частности, по Новослободской общине враг вел минометный огонь. Всего было 10 прилетов. Белопольскую громаду противник обстрелял пять раз. Зафиксированы обстрелы из артиллерии (48 прилетов) и минометов (34 прилета). Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.

По Эсманьской общине россияне ударили три раза: было шесть прилетов из минометов и 18 - из артиллерии.

По Шалыгинской общине россияне вели минометный обстрел, было 20 прилетов.

По Миропольской - противник тоже бил из минометов, зафиксировано 11 прилетов.

На территории Краснопольской общины разорвались три мины, а также зафиксировано шесть прилетов из артиллерии.

Путивльскую общину россияне обстреляли два раза из минометов. Всего было 19 прилетов.

Напомним, за минувшие сутки атакам РФ подверглись Краматорск, Угледар, Авдеевка, Часов Яр. Погибли три человека.

Ранее сообщалось, что на Донетчине ранены четверо мирных жителей.