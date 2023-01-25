910 оккупантов, самолет и танки: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов.

| Автор: Мальцева Ольга

За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 910 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:

9 танков (всего 3 161 единица);

23 боевых бронированных машин (всего 6 307 единиц);

6 артиллерийских систем (всего 2 154 единицы);

2 РСЗО (всего 450 единиц);

1 самолетов (всего 290 единиц);

5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 902 единицы);

23 автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 967 единиц).

С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:

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281 вертолет;

194 единицы специальной техники;

220 средств ПВО;

749 крылатых ракет;

18 кораблей/катеров.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Украина будет иметь все для контрнаступления. Украина во многом рассчитывает на помощь западных союзников, которые обещали помочь Киеву с военной техникой.



