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910 оккупантов, самолет и танки: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов.
 |  Автор: Мальцева Ольга
910 оккупантов, самолет и танки: Генштаб обновил данные о потерях врага
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 910 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ. 

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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:

  • 9 танков (всего 3 161 единица); 
  • 23 боевых бронированных машин (всего 6 307 единиц); 
  • 6 артиллерийских систем (всего 2 154 единицы); 
  • 2 РСЗО (всего 450 единиц); 
  • 1 самолетов (всего 290 единиц);
  • 5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 902 единицы);
  • 23 автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 967 единиц).

С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:

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  • 281 вертолет;
  • 194 единицы специальной техники; 
  • 220 средств ПВО;
  • 749 крылатых ракет; 
  • 18 кораблей/катеров.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Украина будет иметь все для контрнаступления. Украина во многом рассчитывает на помощь западных союзников, которые обещали помочь Киеву с военной техникой.


 

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