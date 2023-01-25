910 оккупантов, самолет и танки: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов.
За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 910 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:
- 9 танков (всего 3 161 единица);
- 23 боевых бронированных машин (всего 6 307 единиц);
- 6 артиллерийских систем (всего 2 154 единицы);
- 2 РСЗО (всего 450 единиц);
- 1 самолетов (всего 290 единиц);
- 5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 902 единицы);
- 23 автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 967 единиц).
С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:
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- 281 вертолет;
- 194 единицы специальной техники;
- 220 средств ПВО;
- 749 крылатых ракет;
- 18 кораблей/катеров.
Напомним, в Офисе президента заявили, что Украина будет иметь все для контрнаступления. Украина во многом рассчитывает на помощь западных союзников, которые обещали помочь Киеву с военной техникой.
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