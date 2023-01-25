В Мелитополе партизаны учат отказываться от российских паспортов

Активисты движения Желтая лента распространили более 120 флаеров с QR-кодом, который перенаправляет в статью "Как избежать получения паспорта россиян?".

Активисты партизанского движения Желтая лента активно проводят разъяснительную работу во временно оккупированных городах Украины. В том числе они рассказывают, как избежать получения паспорта РФ.

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"Мелитополь становится одной из самых больших "тюрем" Европы. Выехать из города почти невозможно. Оккупанты все больше давят на местных жителей, пытаясь их сломать, максимально усложняют передачу напечатанных плакатов в другие города области. Но активисты движения Желтая Лента держат строй! За прошедшие дни активисты распространили более 120 флаеров с QR-кодом, который перенаправляет в статью "Как избежать получения паспорта россиян?". Поэтому пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.