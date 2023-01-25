Купуй, смакуй, рації Героям подаруй: зимова ініціатива від українських снеків “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич”, “Big Bob”!

Зараз триває соціальна ініціатива від групи компаній “Star Brands”, що об’єднує снекові бренди “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” і “Big Bob”. Її мета – зібрати кошти на рації для ЗСУ.

Взяти участь в ініціативі до снаги й до смаку кожному. Все просто:

1. Шукай у магазинах упаковки “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич”, “Big Bob” із позначкою “Героям на зв’язок”.

2. Всередині пачки знаходь фішку.

3. Заходь на dobro.snack.in.ua та реєструй код з фішки (також на сайті доступно посилання на бот в Телеграмі чи Вайбері для реєстрації).

4. Отримай 5 грн та відправляй їх одним кліком на рації Захисникам або на свій мобільний рахунок. Звісно, вирішувати саме тобі, але пам’ятай, що Героям дуже потрібна наша допомога.

Бюджет ініціативи становить 20 000 375 грн. Так, розмір суми вражає, але ж і рації – прилад не з дешевих, і потрібно їх для наших Захисників багато. Наразі вже зібрано 12 456 90 грн.

Слідкуй за збором та обов’язково долучайся до ініціативи разом з близькими й друзями!

Чим більше купиш смачних снеків й обереш напрям допомоги для ЗСУ, тим швидше заповниться банка й тим скоріше наші Герої отримають ще засоби зв’язку. А рації на війні – це не лише ефективна комунікація всередині загону, оперативна передача даних, коригування вогню й координація дій. Часто це чиєсь врятоване життя.

Роби свідомий вибір, купуючи українські снеки, хрумти чи лузай із задоволенням і допомагай нашим Героям!

Наймогутніша сила українців в об’єднаності. Коли кожен робить навіть невеликі добрі справи, разом вони перетворюються на потужну підтримку країни. Тож чудово, що завдяки свідомим українським компаніям, як-от “Star Brands”, у будь-кого є можливість долучитися до доброчинності – треба лише взяти участь у соціальній ініціативі “Героям на зв’язок”!