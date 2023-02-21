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РФ обстреляла четыре громады Сумщины

По территориям Эсманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской громад зафиксировано более 17 прилетов.
РФ обстреляла четыре громады Сумщины

В течение понедельника, 20 февраля, российские войска обстреляли четsре громады Сумской области. Было зафиксировано более 17 прилетов. Об этом сообщает Сумская ОВА.

  • Эсманьская громада: в 08.40 с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел громады − три прилета.
  • Белопольская громада: с 08.50 россияне били из минометов − восемь прилетов.
  • Краснопольская громада: одну мину сбросил враг на территорию громады в 09.06.
  • Юнаковская громада: с 09.15 тоже был минометный обстрел − пять прилетов.

Отмечается, что обошлось без потерь и разрушений.

Ранее сообщалось, что в понедельник под Херсоном во время удара РФ погибли супруги.

А в результате обстрела в с. Иванополье Константиновской общины Донецкой области один человек погиб, двое ранены.

 

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