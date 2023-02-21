РФ обстреляла четыре громады Сумщины

По территориям Эсманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской громад зафиксировано более 17 прилетов.

В течение понедельника, 20 февраля, российские войска обстреляли четsре громады Сумской области. Было зафиксировано более 17 прилетов. Об этом сообщает Сумская ОВА.

Эсманьская громада: в 08.40 с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел громады − три прилета.

Белопольская громада: с 08.50 россияне били из минометов − восемь прилетов.

Краснопольская громада: одну мину сбросил враг на территорию громады в 09.06.

Юнаковская громада: с 09.15 тоже был минометный обстрел − пять прилетов.

Отмечается, что обошлось без потерь и разрушений.

Ранее сообщалось, что в понедельник под Херсоном во время удара РФ погибли супруги.

А в результате обстрела в с. Иванополье Константиновской общины Донецкой области один человек погиб, двое ранены.