РФ обстреляла четыре громады Сумщины
По территориям Эсманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской громад зафиксировано более 17 прилетов.
В течение понедельника, 20 февраля, российские войска обстреляли четsре громады Сумской области. Было зафиксировано более 17 прилетов. Об этом сообщает Сумская ОВА.
- Эсманьская громада: в 08.40 с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел громады − три прилета.
- Белопольская громада: с 08.50 россияне били из минометов − восемь прилетов.
- Краснопольская громада: одну мину сбросил враг на территорию громады в 09.06.
- Юнаковская громада: с 09.15 тоже был минометный обстрел − пять прилетов.
Отмечается, что обошлось без потерь и разрушений.
Ранее сообщалось, что в понедельник под Херсоном во время удара РФ погибли супруги.
А в результате обстрела в с. Иванополье Константиновской общины Донецкой области один человек погиб, двое ранены.
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