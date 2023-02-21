РФ продолжает принудительную паспортизацию на Донетчине

Работников бюджетных организаций Горловки обязали получить российское гражданство до 1 июля.

РФ продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой "администрации" Горловки о необходимости получения гражданства РФ.

"Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей", - говорится в сводке.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.