РФ обстреляла более 25 приграничных городов и сел на Харьковщине

Под огнем находились населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли более 25 приграничных населенных пунктов на Харьковщине, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"В результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Также ночью зафиксированы обстрелы в селе Ковшаровка. В населенных пунктах Двуречная и Новоосиново в результате обстрелов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары. В Волчанске поврежден частный жилой дом", - информировал глава ОВА.

В результате обстрелов никто не пострадал. Также Синегубов добавил, что в Харьковской области остается высокой минная опасность.

"Сегодня утром в селе Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина", - подчеркнул глава региона.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.