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Зеленский провел заседание Ставки - Данилов

Секретарь СНБО рассказал, что участники заседания обсуждали наступление страны-агрессора России.
Зеленский провел заседание Ставки - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заседания обсуждали наступление России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона Единые новости.

Он также отметил, что накануне годовщины вторжения России заседания ставки проводятся практически ежедневно.

"Сегодня на заседании Ставки мы этот вопрос проговаривали (наступление РФ - ред.). Мы его проговариваем минимум 2-3 раза в неделю. Перед 24 февраля президент почти ежедневно собирает Ставку. Понимаем, что происходит. Отпор будет обязательно дан всему агрессору. Шансов победить у них ноль", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее Зеленский заявил в интервью ВВС News, что российское наступление уже началось.

 

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