Минфин продал военных облигаций на 9,5 млрд
От доразмещения ОВГЗ со сроком погашения девять месяцев под 15% было привлечено 535 млн грн.
Министерство финансов во вторник, 21 февраля разместило на аукционах военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что доразмещены ОВГЗ со сроком погашения девять месяцев под 15%, привлечено 535 млн грн.
Кроме того, от доразмещения бумаг со сроком погашения один год под 18,5% удалось привлечь 49 млн грн.
Облигации под 18,51% со сроком погашения два года продали на 7,39 млрд грн. Ставка была снижена с 19,07%.
Также Минфин разместил полгодичных долларовых бумаг под 4,25% на 43 миллиона долларов.
Напомним, от продажи военных облигаций на аукционе во вторник, 14 февраля, было привлечено 11,4 миллиарда гривен.
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