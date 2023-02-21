Минфин продал военных облигаций на 9,5 млрд

От доразмещения ОВГЗ со сроком погашения девять месяцев под 15% было привлечено 535 млн грн.

Министерство финансов во вторник, 21 февраля разместило на аукционах военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что доразмещены ОВГЗ со сроком погашения девять месяцев под 15%, привлечено 535 млн грн.

Кроме того, от доразмещения бумаг со сроком погашения один год под 18,5% удалось привлечь 49 млн грн.

Облигации под 18,51% со сроком погашения два года продали на 7,39 млрд грн. Ставка была снижена с 19,07%.

Также Минфин разместил полгодичных долларовых бумаг под 4,25% на 43 миллиона долларов.

Напомним, от продажи военных облигаций на аукционе во вторник, 14 февраля, было привлечено 11,4 миллиарда гривен.