В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды в Украине

Сильные порывы ветра стали причиной падения деревьев и повреждений кровли в различных регионах, отметили спасатели.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Черкасской, Киевской и Волынской областях. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций на своей Facebook-странице во вторник, 21 февраля.

"21 февраля в Черкассах в результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на два автомобиля, которые двигались по улице Максима Зализняка. Прибывшие на место вызова спасатели убрали дерево с дороги. В результате происшествия травмирован один человек.

В селе Сигнаевка Звенигородского района Черкасской области чрезвычайники убрали дерево, которое упало на проезжую часть дороги и мешало движению автотранспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели Киевской области на автодороге Тетиев - Пятигоры убрали упавшее дерево.

В Турийске Волынской области спасатели демонтировали поврежденный ветром элемент кровли, который мог причинить вред прохожим.

"Опасность заключалась в том, что металлический элемент, частично сорвавшийся ветром, мог полностью оборваться и повредить линии электропередач или травмировать случайных прохожих", - добавили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что к концу суток в Украине порывы ветра могут достигать 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с (I уровень опасности, желтый).