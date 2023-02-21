Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая

Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.

Китай в настоящее время не передал ни одного официального документа по своему "мирному плану". Украина расчитывает на поддержку собственной "формулы мира". Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент Владимир Зеленский во время совместной конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Он отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел неформальный диалог со своим китайским коллегой. Последний рассказал, что у Китая есть идея соответствующего документа или резолюции.

"Мне кажется, что наш документ и наша формула мира, которую мы предложили и которую уже большое количество государств поддержало, и мы ждем, что наши инициативы поддержат и 23 числа на голосовании в ООН. Мне кажется, что важно, чтобы была одна позиция. Но, тем не менее, официального документа я никакого не видел", - объяснил глава государства.

По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы все европейские государства и весь мир - Индия, Африка и Китай - также были вовлечены в то, чтобы закончилась война.

Зеленский добавил, что всем стоит поддержать украинскую "формулу мира".

Как уже сообщалось, глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поинтересовался во время неформальной беседы в Мюнхене у руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, почему Пекин не должен поставлять оружие Москве, в то время как ЕС снабжает Киев.