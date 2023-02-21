Россия никогда не победит. Байден в Варшаве

Президент США Джо Байден в своей речи в Варшаве поделился впечатлениями от поездки в Киев и поддержал Украину.

Джо Байден после посещения Киева приехал в Польшу. Его выступление в Варшаве уже успели окрестить историческим. Президент США подчеркнул, что союзники Украины не "устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" побежден Россией.

На кону – свобода

"Сомнений быть не должно: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделенным, и у нас не наступит усталость. Жажда и желание Путина к земле и власти потерпит неудачу - а любовь украинского народа к своей стране возьмет верх. Демократические государства мира будут защищать свои свободы сегодня, завтра и всегда", - подчеркнул американский президент.

Байден подчеркнул, что "на кону сейчас - свобода", а мир понял, что "удовлетворить аппетиты агрессора невозможно, им надо противостоять". "Автократы понимают только одно слово: нет, нет, нет! Нет, вы не захватите мою страну, не заберете мою свободу, не заберете мое будущее", - добавил он.

Прокомментировал президент США и действия российского визави Владимира Путина, заверив, что ему не удастся достичь своих целей в Украине.

"Диктатор, который годами отстраивал империю, никогда не подавит любовь народа к свободе, жестокость никогда не сломает волю свободных людей, а Украина никогда не будет побеждена Россией. Никогда!" - подчеркнул лидер США.

Киев стоит гордо

"Год назад мир готовился к падению Киева. Ну, я только что приехал из Киева и могу сообщить, что Киев держится крепко", - заявил Байден, добавив, что город стоит "гордо", а самое главное - "свободно".

Он также сказал, что для него стало честью посетить мемориал павших украинских героев в Киеве.

Байден добавил, что весь мир прошел испытания в своей реакции на войну с Россией, которая началась год назад, и не стал отворачивать свой взгляд.

"Мы отреагировали, мы будем реагировать, мы будем объединены - и мир не будет смотреть в другую сторону", - сказал Байден.

По его словам, Путин ожидал, что украинский народ отступит, когда его танки вошли в Украину 24 февраля.

"Но украинский народ был слишком храбрым... Мы были слишком объединены, демократия была слишком сильной", - заявил президент США.

Обращение к россиянам

Байден обратился к россиянам и заверил, что США не имеют никакого намерения нападать на Россию.

"Я хотел бы обратиться к гражданам России. США не хотят разрушать Россию, они не собираются атаковать Россию. Миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями. Они никогда не были врагами. Это - трагедия. Президент Путин выбрал войну и то, как долго война будет продолжаться, это его выбор. Он может остановить войну. Если РФ остановит нападение и выйдет из Украины - война закончится. Если Украина остановится - это будет конец Украины. Я уверен, что Украина может постоять за себя", - подчеркнул американский президент.

Не только речь

Перед обращением Байден провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Дуда назвал визит президента США в Польшу "знаком ответственной роли США для безопасности мира и Европы", а Байден в ответ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой. Байден также поблагодарил Дуду за то, что Польша приняла рекордное число беженцев из Украины - около 10 млн человек.

Байден и Дуда обсуждали положение дел в НАТО, и Байден вспомнил свою беседу с Владимиром Путиным.

"Как я говорил своему российскому коллеге - вы хотите "финляндизации" НАТО, а получаете "натоизацию" Финляндии. Я не знал, что Швеция тоже присоединится к альянсу. Но, кроме шуток, если мы сосредоточимся, то я думаю, что в лучшем положении мы не были никогда", - заявил американский лидер.