Во всех районах Мариуполя гремят взрывы - соцсети

Жители оккупированного города сообщают в социальных сетях, что от этих взрывов тряслись окна в их домах.

Мощные взрывы слышали жители временно оккупированного Мариуполя во вторник вечером, 21 февраля. От взрывной волны дрожат окна в жилих домах. Об этом сообщает Telegram-канал Мариуполь сейчас со ссылкой на информацию местных жителей.

"Взрывы слышны во всех районах Мариуполя", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что взрывы слышны в районе металлургического комбината имени Ильича, в районе бассейна Нептун, а также в Левобережном районе.

Горожане добавляют, что от мощных взрывов в их домах тряслись окна.

"Еще один взрыв, подписчики сообщают о вспышке в небе", - добавили позже в Telegram-канале.

Кроме того, появилась версия российских оккупантов: они утверждают, что со стороны Запорожья якобы было выпущено "до 10 ракет из Himars". Однако захватчики уверяют, что их системы ПВО "сбили все ракеты".