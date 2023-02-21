Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

Единственное отличие между РФ и террористами заключается в том, что террористы в масках, а в РФ даже не скрывают своих лиц, указал президент.

Угрозы Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются лишь запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается того, готовится ли Россия к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них уже никто не обращает внимания", - сказал Зеленский.

При этом, он отметил, что Россия уже давно стала страной-террористом, на этом же уровне поддерживает общение.

"Разница только в том, что террористы - в масках, а в России уже даже не скрывают своих лиц", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не стал смотреть обращение Путина, так как в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.

Напомним, сегодня во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Россия в ДСНВ. Также он приказал готовиться к началу ядерных испытаний, если США это сделают.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое решение России демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.