Виновных в обстреле Херсона найдут - Зеленский

В результате обстрела российскими захватчиками остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек.

Абсолютно все виновные в обстреле Херсона и других украинских городов будут наказаны. Над этим работает украинская армия, разведка и СБУ. Об этом во вторник, 21 февраля, в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Есть раненые, погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных... Этот российский обстрел не имел и не мог иметь никаких военных целей. Как и тысячи подобных российских обстрелов, являющихся настоящим посланием России миру", - отметил Зеленский.

Президент указал, что целями государства-террориста являются гражданские объекты. Россия бъет ракетами по улицам городов, по жилым домам, школам, аптекам и больницам, по церквям, остановкам автобусов, рынкам, по электростанциям.

"Я уверен, что мы поставим на место государство-террорист. Все вместе: украинцы и мир. Наша армия, наша разведка, наша Служба безопасности и другие украинские силы найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, другим городам и регионам", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что агрессия России носит "сумасшедший" характер, не дающий соседям жить свободно.

Отметим, количество пострадавших в результате сегодняшних обстрелов войсками РФ Херсона увеличилось до 16 человек. Погибли шесть человек.

Также сообщалось, что российские агрессоры 21 февраля накрыли огнем 86 населенных пунктов в разных регионах Украины.