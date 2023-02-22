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В Мариуполе зафиксировали 11 взрывов

Местные жители сообщили, что было слышно около 10-11 взрывов в северо-восточной части города.
В Мариуполе зафиксировали 11 взрывов

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 21 февраля прогремела серия взрывов. Всего зафиксировано 11 "прилетов". Об этом в среду, 22 февраля,говорится в Telegram Мариупольского горсовета.

"Мариуполь. Слышны взрывы. Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Предварительно есть информация о двух попаданиях - в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы", - сказано в сообщении. 

В мэрии уточнили, что первый взрыв в Мариуполе прогремел в 22.33.

Отмечается, что после "прилетов" в Центральном и Левобережном районах города наблюдаются проблемы со светом и связью.

В горсовете отметили: "Верим в ВСУ! Деоккупация Мариуполя все ближе!".

Отметим, что региональные Telegram-каналы сообщают о взрывах в оккупированных Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и Иловайске.

Отметим, местные жители сообщили, что взрывы в Мариуполе были такими мощными, что в домах тряслись стены и дрожали окна. 

Напомним ранее советник мариупольского головы заявил, что российская армия перевозила через Мариуполь "зубы дракона". 

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