Звуки взрывов были слышны в нескольких областных центрах
В Днепре слышны звуки взрывов. Об этом, в среду, 22 февраля, сообщают корреспонденты Суспільне.
Звук взрыва также раздался в Сумах. Звучит сирена тревоги.
Также взрывы слышны в Херсоне.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.
Речь идет об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен". Прислушайтесь к официальным сообщениям властей.
Также сообщалось, что российские агрессоры 21 февраля накрыли огнем 86 населенных пунктов в разных регионах Украины.
Отметим, накануне в оккупированном Мариуполе зафиксировано около 11 взрывов.