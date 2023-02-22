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Звуки взрывов были слышны в нескольких областных центрах

В ночь на 22 февраля 2023 года в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
Звуки взрывов были слышны в нескольких областных центрах

В Днепре слышны звуки взрывов. Об этом, в среду, 22 февраля, сообщают корреспонденты Суспільне. 

Звук взрыва также раздался в Сумах. Звучит сирена тревоги. 

Также взрывы слышны в Херсоне. 

 

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.

Речь идет об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен". Прислушайтесь к официальным сообщениям властей.

Также сообщалось, что российские агрессоры 21 февраля накрыли огнем 86 населенных пунктов в разных регионах Украины.

Отметим, накануне в оккупированном Мариуполе зафиксировано около 11 взрывов. 

 

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