Звуки взрывов были слышны в нескольких областных центрах

В ночь на 22 февраля 2023 года в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

В Днепре слышны звуки взрывов. Об этом, в среду, 22 февраля, сообщают корреспонденты Суспільне.

Звук взрыва также раздался в Сумах. Звучит сирена тревоги.

Также взрывы слышны в Херсоне.

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.

Речь идет об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен". Прислушайтесь к официальным сообщениям властей.

Также сообщалось, что российские агрессоры 21 февраля накрыли огнем 86 населенных пунктов в разных регионах Украины.

Отметим, накануне в оккупированном Мариуполе зафиксировано около 11 взрывов.