Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Пограничники отразили штурмы войск РФ возле Бахмута

Пограничники-минометчики обстреливали военных РФ перед передним краем оборонительных позиций. Ликвидировано около двух десятков российских захватчиков.
Пограничники отразили штурмы войск РФ возле Бахмута

На Бахмутском направлении 21 февраля войска РФ начали активные пехотные атаки. Попытки прорыва продолжались до полудня, за это время бойцы Госпогранслужбы отразили два штурма своих позиций, сообщает ГПСУ.

Отмечается, что для отслеживания действий и коррекции огневого поражения россиян применены подразделения аэроразведки. Операторы БПЛА указали координаты маршрутов движения военных РФ и захваченные ими объекты.

В результате танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились российские солдаты. По меньшей мере пятеро из них убиты.

Также сообщается, что пограничники-минометчики обстреливали военных РФ перед передним краем оборонительных позиций. Ликвидировано около двух десятков российских захватчиков.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом отражены шесть атак россиян.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK