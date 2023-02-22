ВСУ нанесли 12 ударов по российским войскам

Россияне пытались наступать на пяти направлениях, увеличив на них численность личного состава.

Украинские военные продолжают наносить тяжелые потери российским агрессорам. За сутки они провели 12 ударов по врагу, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 22 февраля.

"Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

В свою очередь россияне основные усилия сосредотачивали на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях враг увеличил численность личного состава.

За сутки противник нанес девять ракетных ударов, четыре из которых – по Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась без существенных изменений. Противник продолжал сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренок, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

Также в районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки со стороны подразделений Сил обороны противник отступил на территорию РФ.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжал атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно вел воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности это – Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонщины, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Ранее в среду стало известно об огромных потерях ЧВК Вагнер под Бахмутом. Глава этой группировки Евгений Пригожин показал множество трупов и уточнил, что это лишь одно из мест сбора погибших.