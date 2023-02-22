Хакеры РФ атаковали сайты в Италии из-за пакета помощи Украине

Хакеры, взявшие на себя ответственность за DDoS-атаку, заявили, что они "продолжат путешествие по русофобской Италии".

Пророссийская хакерская группа NoName057 атаковала ряд итальянских компаний и учреждений.

Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

DDoS-атака началась во вторник, 21 февраля, как раз в то время как в Киев с визитом приехала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Италия предоставит Украине шестой пакет военной помощи… Мы продолжим наше увлекательное путешествие по русофобской Италии", - утверждают хакеры на своих Telegram-каналах.

Как известно, Мелони во время своего посещения Киева рассказала, что Италия передаст Украине различные системы ПВО.

Напомним, что в Италии ранее анонсировали: Мелони во время своего визита в Киев сообщит о поставке ПВО SAMP-T.