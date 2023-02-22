В ОП отреагировали на концерт с Путиным в Лужниках

После войны российское общество станет объектом для психомедицинских исследований, отметил Михаил Подоляк.

Концерт на московском стадионе Лужники при участии президента России Владимира Путина в годовщину начала агрессивной войны против Украины – это проявление психического отклонения. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в среду, 22 февраля.

"Безусловно, после войны РФ и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – заявил Подоляк.

Напомним, сегодня в Лужниках прошел "патриотический концерт", на котором россияне отпраздновали годовщину вторжения в Украину. Туда явился и Путин, который рассказал о боях на "исторических рубежах" России.

Ранее СМИ сообщили, что посмотреть на концерт и Путина приглашали всех желающих, еще и доплачивали по 500 рублей.