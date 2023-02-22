В Севастополе загорелся плавучий док на судоремонтном заводе

Пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

На судоремонтном заводе Персей в оккупированном Севастополе (Крым) произошел пожар на плавучем доке. Об этом 22 февраля сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное", - отметил он.

Как пишет ТАСС, позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар локализован на площади 25 кв. м. Ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

Позже стало известно, что пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на грузовом судне Escape ночью 22 февраля возник пожар, который не удалось потушить системой безопасности на борту. Эвакуированы 15 членов экапажа.

Ранее сообщалось, что в порту Херсона после ракетной атаки России загорелось турецкое судно Tuzla.