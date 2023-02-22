Кракен обнаружили в четырех областях Украины - ЦОС

Вариант штамма коронавирусной болезни Omicron XBB.1.5 зафиксировали на Сумщине, Тернопольщине, Одесчине и Закарпатье.

Референс-лабратория Центра общественного здоровья (ЦОС) по результатам секвенирования подтвердила вариант штамма коронавирусной болезни Omicron XBB.1.5, также известный под названием Кракен в четырех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС в среду, 22 февраля.

"Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской", - рассказала заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС Ирина Демчишина.

В Центре общественного здоровья отмечают, что каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую.

В ЦОС предостерегли, что хотя Omicron и переносится легче, но обладает способностью передаваться быстрее. Это дополнительно нагружает медицинскую систему. В связи с этим, необходимо пройти вакцинацию против COVID-19, в том числе сделать и бустерную прививку.

В Украине доступна специальная вакцина против штамма Omicron. Для получения прививки не обязательно заключать декларацию с семейным врачом.

Прививка против COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет.

В ЦОС подчеркивают, что перед вакцинацией не нужны никакие обследования, специфические лекарства или соблюдение диеты.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на территории Украины циркулирует 12 подтипов штамма COVID-19.

Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который может спровоцировать волну заболеваемости.