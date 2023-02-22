Умер защитник Азовстали, прошедший российский плен

Жена командира Азова Редиса Екатерина Прокопенко сообщила, что у защитника остановилось сердце.

Командир 1-го батальона полка Азов и защитник Азовстали Олег Мудрак умер - у него остановилось сердце. Как известно, боец отбыл полгода в плену у российских оккупантов. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил в Instagram его племянник Даниил Мудрак.

"Мудрак Олег Васильевич - майор, герой, стальной человек, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера! Я уверен, что в свою дорогу он отправился не боясь, в сопровождении невероятно красивых Валькирий и в тот же день попал в тот зал, где увидел своих друзей, ожидавших его со всеми почестями! До встречи, родной! Сухарь - на щите!" - отметил он

Племянник не сообщил об обстоятельствах смерти Мудрака. Однако жена командира Азова Редиса Екатерина Прокопенко сообщила в Instagram, что у бойца после всех выпавших на него испытаний не выдержало сердце.

"У военного, который прошел ад, остановилось сердце. Последствия плена и пыток. Не хочу думать о том, что нас ожидает впереди, но мы обязательно отомстим", - подчеркнула она.

Журналист Станислав Асеев опубликовал на своей странице в Twitter коллаж из двух фото Мудрака: до и после плена. Кадры исхудавшего военного облетели все соцсети как свидетельство бесчеловечного обращения окупантов с пленными.

Олег Мудрак попал в российский плен в мае 2022 года - вместе с другими защитниками Мариуполя - защитниками Азовстали.

Фото Олега Мудрака до и после плена. Twitter / Станислав Асеев

Как уже сообщалось раньше, , в четверг, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

В России придумали способ затягивать обмен пленными

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