Шольца пригласили посетить Украину - ОП

Немецкого канцлера пригласили приехать в Украину, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Канцлера Германии Олафа Шольца пригласили посетить Украину. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами в среду, 22 февраля.

"Я считаю, что Германия имеет исторический шанс - показывать в борьбе с нынешним фашизмом, что они на стороне добра и свободного мира. Я не думаю, что очень скоро у них появится такая же возможность", - отметил он.

По его словам, с учетом нынешних обстоятельств более вероятен визит Шольца на территорию Украины, чем приезд президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Соответствующее предложение направлено немецкому канцлеру, добавил чиновник.

Как уже сообщалось раньше, канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон 3 марта и проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом.