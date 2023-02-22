В МИД дали прогноз по поставкам Украине самолетов

Вопрос о предоставлении Киеву западных боевых самолетов решиться в ближайшие месяцы, считает Андрей Мельник.

Вопрос о передаче западных боевых самолетов Украине решат в течение следующих месяцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрея Мельника в интервью Украинской правде, обнародованном в среду, 22 февраля.

"Я могу дать прогноз. Думаю, что мы в течение следующих месяцев этот вопрос (самолетов - ред.) решим. Здесь речь идет не только о военных моментах и обучении пилотов, здесь сугубо практические моменты должны быть учтены, а также есть некоторые деликатные внутриполитические вопросы, как с ракетами большей дальности", - объяснил чиновник.

Он также отметил, что в настоящее время важно подготовить граждан государств, которые потенциально могут передать Украине самолеты, чтобы обычные люди поддержали возможные решения о поставках.

"Я очень верю, что это вопрос очень быстрого времени. Мы говорим не о неделях, конечно, но о месяцах", - резюмировал Мельник.

Напомним, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, инициатива по передаче западных истребителей Украине уже существует, поэтому осталось лишь организовать "самолетную коалицию".

Резников также заявлял, что западные партнеры "созрели" для передачи самолетов Украине и вопрос должен решиться в течение одного-двух месяцев.

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