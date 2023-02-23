В МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, которая встречала в Киеве лидера США Джо Байдена, потому что в американской делегации на встрече не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Украинской правде.

"Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола", - объяснил он.

Мельник призвал не искать в ситуации каких-то двойных мыслов и не додумывать то, чего нет на самом деле.

"Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", - добавил он.

Напомним, Джо Байден провел около 20 часов на украинской железной дороге во время своего визита в Киев 20 февраля.

Как известно, 20 февраля Байден приехал в столицу Украины. Американский лидер объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов.

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