В МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, которая встречала в Киеве лидера США Джо Байдена, потому что в американской делегации на встрече не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Украинской правде.
"Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола", - объяснил он.
Мельник призвал не искать в ситуации каких-то двойных мыслов и не додумывать то, чего нет на самом деле.
"Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", - добавил он.
Напомним, Джо Байден провел около 20 часов на украинской железной дороге во время своего визита в Киев 20 февраля.
Как известно, 20 февраля Байден приехал в столицу Украины. Американский лидер объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов.
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