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В МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, которая встречала в Киеве лидера США Джо Байдена, потому что в американской делегации на встрече не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Украинской правде.

"Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола", - объяснил он.

Мельник призвал не искать в ситуации каких-то двойных мыслов и не додумывать то, чего нет на самом деле. 

"Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", - добавил он. 

Напомним, Джо Байден провел около 20 часов на украинской железной дороге во время своего визита в Киев 20 февраля. 

Как известно, 20 февраля Байден приехал в столицу Украины. Американский лидер объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов.

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