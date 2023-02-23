В ВСУ назвали вероятные новые цели ракетных атак россиян

Украине стоит готовиться к ударам российских захватчиков по другим важным объектам, считают в ВСУ.

Россияне не смогли погрузить Украину в холод и мрак обстреливая объекты энергетической инфраструктуры зимой, поэтому сейчас враг может изменить тактику и начать обстреливать другие критически важные объекты. Об этом в среду, 22 февраля, в интервью NV представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - отметил он.

В то же время, он предположил, что весной и летом враг может сконцентрироваться на обстреле транспортной инфраструктуры или гидротехнических сооружений.

Игнат подчеркнул, что сейчас Воздушные силы должны укрепляться, а также ожидать скорейшего возвращения военных с тренировок и прибытия новых средств противовоздушной и противоракетной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов SAMP/T и Patriot.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит помимо ЗРК SAMP-T еще два комплекса: Skyguard и Spike.

Также сообщалось, что Британия обещает Украине боеприпасы и системы ПВО.

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