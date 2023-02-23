В Мариуполе были слышны взрывы

Мариуполь был оккупирован российскими военные в первые дни полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области прозвучали взрывы. Об этом в среду, 22 февраля, говорится в Telegram Мариупольского горсовета.

"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22.51 и 22.53 в районе бассейна Нептун и завода им. Ильича", - говорится в сообщении.

"Надеемся, что наши защитники продолжают бить по позициям российских оккупантов", - добавили в горсовете.

Российская пресса о произошедшем пока ничего не сообщает.

Напомним, командир 1-го батальона полка Азов и защитник Азовстали Олег Мудрак умер - у него остановилось сердце. Как известно, боец отбыл полгода в плену у российских оккупантов.