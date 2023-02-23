Украина использует оружие Запада лишь для освобождения - Кулеба

Ряд западных политиков опасаются, что в случае передачи Украине истребителей, она будет использовать их для нанесения ударов по РФ.

Украина может гарантировать странам-партнерам, что будет использовать предоставленное Западом оружие для освобождения оккупированной Россией территории. Об этом в среду, 22 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Мы используем оружие, которое мы получаем от партнеров, для нанесения ударов по России, которая находится на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина использует свое право на самооборону, закрепленную в Уставе ООН, и потому имеет право на получение всего необходимого вооружения.

"Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, инициатива по передаче западных истребителей Украине уже существует, поэтому осталось лишь организовать "самолетную коалицию".

Резников также заявлял, что западные партнеры "созрели" для передачи самолетов Украине и вопрос должен решиться в течение одного-двух месяцев.