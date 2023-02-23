Стало известно количество проживающих в Украине граждан РФ
В Украине по состоянию на 1 февраля 2023 года официально проживает олее 170 000 граждан РФ. Об этом в среду, 22 февраля, говорится в ответе Государственной миграционной службы на депутатское обращение нардепа Марьяны Безуглой.
В документе сказано, что:
- 16 443 гражданина РФ временно проживают в Украине;
- 156 865 граждан РФ постоянно проживают в Украине.
Кроме того, еще 27 граждан РФ по состоянию на 1 февраля 2023-го удерживались в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.
В ГМС подчеркнули, что сюда не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации на этих территориях из-за российской агрессии.
Напомним, Главное управление внутренней безопасности Службы безпасности Украины (СБУ) нейтрализовало в Киеве злоумышленников, которые наладили мошенническую схему "приобретения" гражданства Украины.
Отметим, с момента введения Украиной визового режима с Россией визы для въезда в Украину получили всего 12 граждан РФ.