Стало известно количество проживающих в Украине граждан РФ

В статистику не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации.

В Украине по состоянию на 1 февраля 2023 года официально проживает олее 170 000 граждан РФ. Об этом в среду, 22 февраля, говорится в ответе Государственной миграционной службы на депутатское обращение нардепа Марьяны Безуглой.

В документе сказано, что:

16 443 гражданина РФ временно проживают в Украине;

156 865 граждан РФ постоянно проживают в Украине.

Кроме того, еще 27 граждан РФ по состоянию на 1 февраля 2023-го удерживались в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.

В ГМС подчеркнули, что сюда не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации на этих территориях из-за российской агрессии.

Напомним, Главное управление внутренней безопасности Службы безпасности Украины (СБУ) нейтрализовало в Киеве злоумышленников, которые наладили мошенническую схему "приобретения" гражданства Украины.

Отметим, с момента введения Украиной визового режима с Россией визы для въезда в Украину получили всего 12 граждан РФ.