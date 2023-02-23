Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Стало известно количество проживающих в Украине граждан РФ

В статистику не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации.
Стало известно количество проживающих в Украине граждан РФ

В Украине по состоянию на 1 февраля 2023 года официально проживает олее 170 000 граждан РФ. Об этом в среду, 22 февраля, говорится в ответе Государственной миграционной службы на депутатское обращение нардепа Марьяны Безуглой.

В документе сказано, что:

  • 16 443 гражданина РФ временно проживают в Украине;
  • 156 865 граждан РФ постоянно проживают в Украине.

Кроме того, еще 27 граждан РФ по состоянию на 1 февраля 2023-го удерживались в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.

В ГМС подчеркнули, что сюда не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации на этих территориях из-за российской агрессии.

Напомним, Главное управление внутренней безопасности Службы безпасности Украины (СБУ) нейтрализовало в Киеве злоумышленников, которые наладили мошенническую схему "приобретения" гражданства Украины. 

Отметим, с момента введения Украиной визового режима с Россией визы для въезда в Украину получили всего 12 граждан РФ. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK