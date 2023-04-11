Годовщина освобождения Сумщины будет проходить на фоне обвинений в коррупции и дезертирстве

Окружением экс-главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого занимаются правоохранительные органы, а самого чиновника обвиняют в уходе из региона 24 февраля 2022 года.

Так, ранее городской голова Тростянца Юрий Бова заявил, что в прошлом году Дмитрий Живицкий сбежал от российского нашествия в Тернопольскую область и оставался там до самого освобождения. Также мэр отметил, что пророссийские силы пытались снять его с должности главы города перед вторжением.

В свою очередь Живицкий подтвердил, что покинул ОГА 24 февраля, но не указал куда именно уехал. Тогда экс-председатель Сумского облсовета, ныне офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Семен Салатенко отметил: "Господин Живицкий, может, достаточно отсиживаться в городе Чортков (город в Тернопольской области — ред.), на улице Заводской, 2, может , хотя бы начнете отрабатывать свой орден?Наша Сумщина героически борется с врагом, а вы где?».

Впрочем, Дмитрий Живицкий оставался в должности до 23 января 2023г. Но в последние месяцы ряд членов его команды получили подозрения от правоохранительных органов. Они проходят по уголовным производствам по хищению благотворительной помощи (экс-руководитель патронатной службы председателя ОВА Гученко), завладению средств назначенных на восстановление инфраструктуры (экс-замглавы ОВА Клименчуков), похищении топлива (экс-глава Шостинского РВА Губенко).

Но особый резонанс в регионе набрала история с участием экс-советника председателя ОВА Живицкого, кандидата в нардепы от запрещенной «ОПЗЖ» Александра Безниса. Напомним, во времена президента Януковича он возглавлял Донецкую областную ОО «Блок активной молодежи». Журналисты обнародовали запись как Безнис устроил сговор на тендерах по ремонту дорог в 10,5 миллиардов. СМИ также сообщали, что 20 декабря Дмитрий Живицкий ппредоставлял разрешение Александру Безнису на выезд за границу как волонтеру. Заявление об отставке советник написал за 6 дней перед увольнением самого Живицкого – 17 января 2023г.